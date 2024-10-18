В НАТО отреагировали на участие военных из Северной Кореи в войне в Украине

Альянс пока не подтверждает, что северокорейские военные находятся в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время у Альянса нет подтверждения участия солдат из Северной Кореи на поле боя в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Рютте, НАТО наблюдает за этой ситуацией вместе с Южной Кореей и коллегами из Тихоокеанского региона. Впрочем, вроде бы сейчас точно нельзя подтвердить такое сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

"Я сейчас хочу сказать, что мы не можем подтвердить эти сообщения, в частности, относительно того, что Северная Корея сейчас пытается оказать такую помощь России", — подчеркнул Рютте.

Впрочем, отметил генсек, ситуация может измениться, и "корейские солдаты могут оказаться на поле боя на стороне России".

"Это будет означать, что они будут только подливать масла в огонь в этом конфликте", — заявил Марк Рютте.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын отправил на войну 12 тысяч своих военных. В частности, подразделение спецназа.

Читайте также:

План победы: Украине нужны оружие и приглашение в НАТО