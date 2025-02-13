В НАТО отреагировали на звонок Трампа "фюреру" Путину

Генсек считает, что разговор политиков "создает впечатление" начала переговоров по Украине.

Звонок президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа российскому "фюреру" Владимиру Путину "создает впечатление" начала переговоров о полномасштабной войне в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время беседы с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Такое впечатление сложилось со вчера, что это был успешный звонок. Мы все хотим мира для Украины. И хотим сделать, чтобы Украина была в сильнейшей позиции", — подчеркнул генсек.

По его словам, Запад желает мира и сильнейшей позиции для Украины. Рютте выразил надежду, что мнение о долговременном мире разделяет Трамп и его команда.

"Очень важно, что когда будет заключен этот мир, он должен быть долговременным, чтобы Путин даже не пытался никогда захватить даже маленькую частицу Украины", — подчеркнул Марк Рютте.

Генсек также подчеркнул, что НАТО необходимо продолжать дискуссии, чтобы Украина была в лучшей позиции, а европейские страны, в свою очередь, должны увеличивать коллективно производство и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Напомним, президент США Дональд Трамп ответил, продолжится ли помощь Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что делать это и дальше, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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