В НАТО ответили, может ли Украина проиграть в войне с Россией

Флаги НАТО и Украины. / © Associated Press

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В войне с Россией украинские Вооруженные силы находятся на очень сильных оборонительных позициях. Более того - даже улучшают их.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время выступления в Сенате.

Во время выступления у военного спросили, обречены ли украинцы на поражение. По словам Каволи, этот вопрос достаточно важен, ведь "в войне нет ничего неизбежного".

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"Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина терпит крах и проиграет этот конфликт.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что у НАТО опасаются сближения президента США Дональда Трампа с Кремлем. Союзники НАТО пытаются привлечь Трампа к участию в Альянсе, увеличивая расходы на оборону.

Дата публикации 16:20, 03.04.25 Количество просмотров 15 Генсек НАТО сделал заявление по Украине! Рубио же промолчал! Что происходит в штаб-квартире?