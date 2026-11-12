В НАТО поставили Путину неудобный вопрос о переговорах: действительно ли Россия хочет мира

Путин / © Associated Press

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Только Украина может определять будущее суверенных территорий во время переговоров с Россией.

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер в интервью Euronews.

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Североатлантический альянс представлен на переговорах в Абу-Даби чиновниками. В частности, к встречам присоединился главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он участвует в переговорах также как командующий Европейским командованием США, консультируя американское руководство.

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Стрингер выразил надежду, что российская сторона настроена на добросовестный диалог. Однако, по его оценке, пока что практически нет свидетельств того, что Путин готов отказаться от максималистских требований.

«Посмотрим, сколь серьезна здесь Россия. Надеемся, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, достигающих в 2022 году», — отметил генерал.

Он также подчеркнул, что для НАТО приоритетом остаются цели Украины по прекращению огня.

Комментируя возможность давления на Киев с требованием отказаться от части Донецкой и Луганской областей, Стрингер подчеркнул, что решение по территориальным вопросам принадлежит исключительно украинской стороне.

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«Что касается территорий, это абсолютно вопрос для украинцев», — заявил он.

Отдельно генерал положительно оценил украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить такие удары, аргументируя это тем, что они способствуют повышению цен на энергоносители.

По мнению Стрингера, союзники должны признавать результаты украинских операций. Он отметил, что в начале 2022 года Путин рассчитывал изменить архитектуру безопасности в Европе, начав этот процесс с войны против Украины, однако его расчеты не оправдались. Удары по российской топливной инфраструктуре, по словам генерала, наносят урон именно Москве.

«То, что Украина смогла сделать благодаря воображению, инновациям и воле, просто невероятно, и мы должны это отметить», — подчеркнул Стрингер.

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Ранее сообщалось, что Путин ищет способ договориться о завершении войны в Украине на условиях Кремля, привлекая к этому Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Мы ранее информировали, что политолог Владимир Фесенко считает, что переговорный процесс оказался в сложной ситуации, а Украине следует пересмотреть роль своих представителей в переговорах.

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