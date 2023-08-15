В НАТО предложили Украине уступить территории, чтобы вступить в Альянс

Глава канцелярии Столтенберга предположил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий.

Украина может вступить в НАТО, если отдаст России часть своей территории.

Об этом сообщил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, передает норвежская газета VG.

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"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и вместо этого получила членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры. Россия ведет огромную военную борьбу, и кажется нереальным, что она может захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, что Украине удастся вернуть ", – заявил Йенсен.

По его словам, нужно подумать, какой будет ситуация безопасная в Украине после окончания войны. Йенсен заверил, что вопрос об уступке территориями поднимает не он.

"Я не говорю, что так должно произойти. Но это может быть возможным решением", — добавил он, уточнив, что "появились серьезные сдвиги" в вопросе о возможном вступлении Украины в НАТО.

"Все заинтересованы, чтобы война больше не повторилась", — подытожил помощник Столтенберга.

Ранее стало известно, какие решения было принято на заседании Совета Украина-НАТО.

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