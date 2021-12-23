В НАТО призвали Путина использовать праздники для отвода войск от Украины

По словам Столтенберга, Россия собрала несколько десятков тысяч солдат возле украинской границы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина использовать праздники для отвода войск от Украины.
Об этом он заявил в интервью dpa, сообщает "РБК-Украина".
Как пишет издание, по словам генсека НАТО, у России есть возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех. Он отметил, что сейчас возле границ Украины РФ собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, что этот марш останавливался или замедлялся.
Столтенберг также заявил о готовности к переговорам с учетом требований Кремля касательно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, но опроверг идею, что Альянс может не принять Украину.
"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы по основным принципам. Мы не можем подвергнуть сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", — сказал он.
Стоит отметить, что 16 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Столтенберг заявил, что Россия не прекращает наращивать войска вощле границ Украины.
Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".
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