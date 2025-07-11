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В НАТО прокомментировали заявление Трампа о закупке оружия для Украины
Президент США сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, которые будут вправе закупать американские вооружения для ВСУ.
Организация Североатлантического договора продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украины.
Об этом заявила спикер Альянса Элисон Харт в ответ на запрос "Радио Свобода".
"Члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку, необходимую для защиты от российской агрессии. Это включает в себя срочные усилия по закупке ключевых поставок из Соединенных Штатов. В частности, средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - подчеркнула представитель НАТО.
Заявление Трампа о поставках оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине.
"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их", - подчеркнул американский лидер.
Отметим, Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Трамп впервые по возвращении в должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями , которые использовал его предшественник Джо Байден. Этот шаг свидетельствует о новом интересе действующего президента к защите Украины.