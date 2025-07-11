В НАТО прокомментировали заявление Трампа о закупке оружия для Украины

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Организация Североатлантического договора продолжает работать над тем, чтобы обеспечить поддержку Украины.

Об этом заявила спикер Альянса Элисон Харт в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Члены Альянса продолжают работать над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку, необходимую для защиты от российской агрессии. Это включает в себя срочные усилия по закупке ключевых поставок из Соединенных Штатов. В частности, средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - подчеркнула представитель НАТО.

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Заявление Трампа о поставках оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине.

"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их", - подчеркнул американский лидер.

Отметим, Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Трамп впервые по возвращении в должность пришлет оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями , которые использовал его предшественник Джо Байден. Этот шаг свидетельствует о новом интересе действующего президента к защите Украины.

Дата публикации 19:49, 25.06.25 Количество просмотров 715 Трамп Зеленскому: Ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля!