В НАТО раскол из-за Трампа и Гренландии: WSJ о том, как в Кремле радуются новому кризису

Гренландия / © Associated Press

В течение почти двадцати лет президент России пытается ослабить Североатлантический альянс. И теперь, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении получить контроль над Гренландией, Москва со скрытым удовольствием наблюдает за напряжением внутри НАТО.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее возразил слова Трампа о возможной угрозе захвата острова Россией, заявив, что Москва не имеет таких планов. В то же время, он фактически одобрительно отреагировал на идею американского лидера, проведя параллель между ситуацией с Гренландией и аннексией Крыма в 2014 году.

Как отмечает WSJ, именно такие заявления лишь усугубляют беспокойство европейских столиц. Там опасаются, что действия Трампа могут подорвать устои международного права и создать опасный прецедент, который вдохновит Путина на дальнейшую агрессию в Украине и странах Восточной Европы.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман назвал ситуацию критической. По его словам, нынешний конфликт вокруг Гренландии усугубляет разногласия между Северной Америкой и Европой. "Россия, вероятно, наблюдает за этим с удовольствием, будто праздничные дни для нее еще продолжаются", - отметил он.

Впрочем, Форман отметил, что оптимизм Москвы может быть сдержан: если Трамп таки получит контроль над Гренландией, это будет означать усиление американского присутствия в Арктике — регионе стратегического интереса для России.

Тем не менее, уже сейчас спор вокруг острова создает дополнительную нестабильность внутри Альянса, который Кремль традиционно считает главной угрозой. Вторжение России в Украину было направлено на то, чтобы остановить возможное присоединение Киева к НАТО. После этого европейские страны не раз обвиняли Москву в гибридной войне — от диверсий беспилотниками до повреждения подводной инфраструктуры.

Российский политолог Сергей Марков, ранее сотрудничавший с Кремлем, заявил, что углубление конфликта между США и ЕС может стать сигналом радикальных изменений в западной системе безопасности. По его словам, в самом худшем сценарии это способно привести даже к распаду НАТО, что дало бы Москве возможность завершить войну против Украины на выгодных для себя условиях.

Однако в странах Запада такое развитие событий считается маловероятным. Европейские лидеры пытаются убедить Трампа отказаться от идеи по Гренландии, избежать торгового противостояния и сохранить единство Североатлантического альянса.

Намерения Трампа по Гренландии: как реагируют в мире

Президент США Дональд Трамп давно заявил о желании США установить контроль над островом Гренландия. Этот вопрос он считает «стратегически важным для безопасности Штатов». Более того, американский лидер намекает на радикальные шаги в своих высказываниях.

В Вашингтоне обсуждают масштабную «покупку век» Гренландии. Соглашение оценивают в сотни миллиардов долларов — и Трамп убеждает, что США получат остров так или иначе.

В ответ на эти заявления Дания и Гренландия заявили, что переговоры должны проходить исключительно с участием Дании, подчеркивая суверенитет острова и отсутствие намерения продавать его. В то же время оппозиция предлагает рассмотреть вариант соглашения о «свободной ассоциации», по которому остров получал бы военную и финансовую помощь от Вашингтона в обмен на стратегические права, не становясь одновременно официальной территорией США.

Мы также сообщали, что США объявили о регулярных переговорах с Данией и Гренландией каждые несколько недель по поводу ситуации вокруг острова, что демонстрирует дипломатическую реакцию на критику.

Европейские страны готовят трехуровневую стратегию защиты Гренландии, чтобы отвергнуть возможные посягательства извне и сохранить международные правовые нормы. Стало известно, что в Вашингтоне состоялась напряженная встреча министра иностранных дел Дании Ларса Локке Расмуссена и представителей Гренландии с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом. Главной темой переговоров стал возобновленный интерес Дональда Трампа к фактическому «завоеванию» острова.

Идеи Трампа по Гренландии уже вызвали широкую реакцию в ЕС и НАТО, поскольку такие шаги могут вызвать конфликтные ситуации и повлиять на единство альянса. Удастся ли администрация Трампа силовому захвату Гренландии, учитывая, что Дания и Гренландия против продажи острова США — читайте в материале ТСН.ua.