В НАТО раскрыли, кто реально может заставить Россию остановить войну

Марк Рютте / © Getty Images

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками усиливают давление на Россию с целью принудить Кремль к завершению войны против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны стран Альянса в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, давление осуществляется через санкционные пакеты и ограничения по ключевым российским энергетическим компаниям.

"США оказывают на Россию все возможное давление вместе с европейцами из-за санкций. Посмотрите, что происходит с "Лукойлом", "Роснефтью" и другими компаниями. Соединенные Штаты также продолжают поставлять Украине критически важные системы ПВО и другое летальное вооружение в рамках программы PURL, которую финансируют Канада".

Генсек НАТО подчеркнул, что именно Соединенные Штаты как самое мощное государство в мире имеют реальные рычаги, чтобы сдвинуть переговорный процесс с Владимиром Путиным с мертвой точки и запустить путь к миру.

По его словам, тесная координация США и союзников по НАТО остается ключевым условием сдерживания России и поддержки Украины в противостоянии агрессии.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившему российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.

Также напомним, что доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года.