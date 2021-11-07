В НАТО считают использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики недопустимым

В НАТО считают использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики недопустимым

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе отреагировали на эскалацию на польско-белорусской границе.

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу недавней эскалации на польско-белорусской границе и призвали Минск уважать международное право.

Об этом сообщает RMF 24.

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Мы обеспокоены недавней эскалацией на польско-белорусской границе. Мы призываем Беларусь уважать международное право. ", — подчеркнули в штаб-квартире НАТО.

В Альянсе считают, что "использование режимом Лукашенко мигрантов как гибридной тактики недопустимо".

В НАТО также отметили, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг находится в тесном контакте с правительствами стран-союзников по этому поводу.

Напомним:

В Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их. В связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их. В связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления. Германия выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе, которую штурмует колонна мигрантов. Речь может идти как о продлении санкций против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза.

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