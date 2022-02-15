В НАТО сообщили, может ли повлиять агрессия РФ на перспективы членства Украины в Альянсе

В НАТО сообщили, может ли повлиять агрессия РФ на перспективы членства Украины в Альянсе

Столтенберг подчеркнул, что все государства имеют право выбирать свой путь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Альянса по поводу перспективы членства Украины остается неизменным, несмотря на угрозу возможного нападения России. По его словам, двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге в Брюсселе.

"Бухарестское решение остается в силе. В АТО уверены, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", — выразился он.

Столтенберг сказал, что расширение Альянса было большим успехом, поскольку это расширение демократии и свободы, мира и стабильности во всей Европе на десятилетия. И добавил: "Это решение остается в силе".

Напомним, в НАТО заявили, что пока в Альянсе не приняли окончательного решения по поводу приглашения Украины и Грузии на июньский саммит в Мадрид.

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