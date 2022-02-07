В НАТО создали "воздушный коридор" для поставки вооружения Украине - СМИ

Украинских военных уже учат инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши.

Страны НАТО создали "воздушный мост" для передачи вооружения и боеприпасов в Украину. До этого оружие поставляли из стран НАТО только США и Турция.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает официальный представитель США, Украине пока не хватает боеприпасов. Несколько складов боеприпасов в Украине уничтожены в результате инцидентов, к которым, вероятно, причастна Россия.

Кроме того, единственный в Украине завод по производству боеприпасов расположен в оккупированном Луганске. Пока его контролируют российские боевики вооруженной группировки "ЛНР."

В результате этого США сообщила в Конгресс о том, что планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Мі-17 российского производства, которые использовала афганская армия.

Следует отметить, что до создания воздушного коридора из стран НАТО оружие Украине поставляли только США и Турция, которые "готовы были рисковать гневом Москвы". Теперь военную помощь начали поставлять Великобритания и прибалтийские страны. Польша и Чехия вслед за ними планируют также предоставлять боеприпасы Киеву.

Кроме того, украинских военных уже учат инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши.

Напомним, Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что они размышляют о дополнительной военной помощи Украине из-за роста количества Вооруженных сил РФ у наших границ.

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