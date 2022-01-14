В НАТО уже приняли решение о членстве Украины и Грузии – Столтенберг

В НАТО уже приняли решение о членстве Украины и Грузии – Столтенберг

По словам генсека НАТО, в Альянсе уже работают над присоединением Украины.

Североатлантический Альянс уже принял решение о членстве Украины и Грузии в НАТО, но не установил сроки, когда это произойдет.

Об этом в интервью газете La Repubblica заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали сроки, когда именно", – сказал он.

Столтенберг добавил, что Украина уже обратилась с просьбой о членстве, и в Альянсе решили работать над этим, поддерживая ее реформы по модернизации ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Следует отметить, что 12 января после заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Российская Федерация имеют существенные разногласия по отношению к Украине.

Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу будущего членства Украины в Альянсе.

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