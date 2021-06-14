В НАТО высказались за увеличение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией

НАТО также продолжит наращивать свой военный потенциал для противодействия РФ.
В НАТО считают, что действие санкций США, введенных против России за аннексию Крымского полуострова, должно продолжаться наряду с "большей поддержкой таких близких партнеров, как Украина и Грузия".
Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью CNBC.
Он также отметил, что НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия российской агрессии.
По словам Столтенберга, альянс не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов, как это делалось в последние годы".
Генсек отметил, что подход НАТО к России основан на "обороне и диалоге".
"Мы сейчас реализовали наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая инвестиции в нашу оборону", — добавил он.
Напомним, что 16 июня в Женеве, на нейтральной территории, должна состояться первая встреча лицом к лицу нового главы Соединенных Штатов и президента России. Какие козыри повезет на саммит американский лидер — читайте по ссылке.