В НАТО высказались за увеличение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией

НАТО также продолжит наращивать свой военный потенциал для противодействия РФ.

В НАТО считают, что действие санкций США, введенных против России за аннексию Крымского полуострова, должно продолжаться наряду с "большей поддержкой таких близких партнеров, как Украина и Грузия".

Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью CNBC.

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Он также отметил, что НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия российской агрессии.

По словам Столтенберга, альянс не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов, как это делалось в последние годы".

Генсек отметил, что подход НАТО к России основан на "обороне и диалоге".

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"Мы сейчас реализовали наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая инвестиции в нашу оборону", — добавил он.

Напомним, что 16 июня в Женеве, на нейтральной территории, должна состояться первая встреча лицом к лицу нового главы Соединенных Штатов и президента России. Какие козыри повезет на саммит американский лидер — читайте по ссылке.

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