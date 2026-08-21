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В НАТО заверили Драпатого в дальнейшей военной поддержке Украины
Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне провел разговор с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и заверил в дальнейшей военной поддержке Украины.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне провел разговор с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и подтвердил дальнейшую военную поддержку Украины.
Об этом Каво Драгоне сообщил в соцсети X.
Глава Военного комитета НАТО заявил о разговоре с Драпатым и отметил продолжение поддержки Украины со стороны Альянса в условиях российской агрессии.
Разговор состоялся примерно через месяц после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Напомним, после смены украинского военного руководства в НАТО уже заявляли, что назначение Драпатого не повлияет на военное сотрудничество Альянса с Украиной. В Военном комитете НАТО тогда отмечали, что кадровые ротации на высших должностях являются регулярным процессом, тогда как стратегия поддержки Украины остается четкой и неизменной.
Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля 2026 года. Он сменил в должности Александра Сырского.
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