В НАТО заявили, что не пойдут ни на какие компромиссы с РФ по поводу будущего членства других стран

В НАТО заявили, что не пойдут ни на какие компромиссы с РФ по поводу будущего членства других стран

Столтенберг подчеркнул, что эти принципы закреплены в документах, под которыми Россия тоже подписалась.

Организация Североатлантического договора (НАТО) не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией по поводу будущего членства других стран.

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Об этом 7 января на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"От всех стран-членов был твердый и единственный сигнал, что мы должны добросовестно участвовать в диалоге и действительно прилагать все усилия для обеспечения дальнейшей реализации политического курса. Но в то же время все страны-члены озвучили очень четкий сигнал, что мы не пойдем на компромисс в отношении ключевых принципов, в частности, в отношении права каждого государства самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности, частью которых они хотят стать", — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что эти принципы закреплены в документах, под которыми Россия тоже подписалась, начиная от Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

"Нет никакой возможности, что НАТО может пойти на компромисс касательно права каждой страны выбирать свой путь. И это очень четко было сегодня заявлено союзниками", — сказал генсек Альянса.

Кроме того, Столтенберг выразил несогласие, если будут учитываться только односторонние требования России к НАТО, а сама Россия не будет принимать во внимание требования НАТО.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности Россия требует от НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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