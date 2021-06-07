В НАТО заявили, что пока нет единогласного решения о ПДЧ для Украины

Украина ожидает от НАТО на ПДЧ.

В НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Об этом сказал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии".

"НАТО — организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - цитирует его "УНИАН".

В то же время Джоанэ сказал, и Украина, и Грузия имееют перспективу членства в НАТО. Он призвал Украину "держать курс и проводить реформы".

"Это стандартная политика, которая работает в НАТО. Официальный ответ — это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", - добавил он.

В то же время заместитель генсекретаря подчеркнул, что НАТО не примет "старое европейское проклятие сфер влияния, когда одна страна определяет судьбу другого и диктует ей условия. Это неприемлемо в НАТО, мы никогда такого не допустим".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

Между тем саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без представителей Украины, поскольку не предусматривает участия стран-партнеров.

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