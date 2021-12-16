В НАТО заявили, что Россия продолжает наращивать войска возле границы Украины

Генсек Альянса еще раз предупредил Кремль о "серьезных последствиях" в случае агрессии против нашего государства.

Россия не перестает наращивать войска возле границ Украины.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили значительное военное наращивание России в Украине и возле нее - десятки тысяч боеспособных военных, танки, артиллерия, бронетанковые подразделения, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы. Мы не видим признаков, что это наращивание останавливается или замедляется. Наоборот, это продолжается", – заявил Столтенберг.

Генсек Альянса еще раз предупредил Кремль о "серьезных последствиях" в случае агрессии против нашего государства.

"Это наращивание не является обоснованным. Оно является провокационным и дестабилизирующим, и оно подрывает безопасность в Европе. Мы призываем Россию вернуться к дипломатии, снизить накал и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин заявил о запуске безотлагательных международных переговоров для утверждения "юридически зафиксированных гарантий" России, чтобы исключить расширение НАТО на Восток. 15 декабря, в день саммита "Восточного партнерства", МИД России передал Соединенным Штатам свои письменные предложения по заключению пакта о новой европейской архитектуре безопасности, предусматривающей письменные гарантии Америки и НАТО не расширять Альянс дальше на Восток.

В то же время в НАТО заверили, что вопрос вступления Украины в Альянс будет решать Украина и страны-члены Организации Североатлантического договора, а не Россия.