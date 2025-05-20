В НАТО заявили о позитиве от разговоров Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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НАТО положительно оценивает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп занял "лидерскую роль" в вопросе переговоров по войне в Украине и вырвал этот вопрос из тупика.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время беседы с журналистами, сообщает "РБК.Украина".

По словам Рютте, положительно то, что действующий американский президент начал восстанавливать связь между Вашингтоном и Моквой. Более того, генсек Альянса приветствует, что Белый дом вовлечен в этот процесс и тесно координирует свои действия с Европой и Украиной.

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"Ну очевидно, что до января не было никаких переговоров с россиянами. Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать линии связи с российским президентом. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, поскольку это сложный конфликт", - добавил он.

Реакция на разговор Трампа и Путина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что разговор президента США и российского диктатора ничего не изменил. Политик отмечает, что США "по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес-интересов".

Министр обороны Германии Борис Писториус сделал тревожное заявление после переговоров Трампа и Путина. По его словам, эти переговоры "еще раз подтвердили, что российская сторона делает заявления, но пока нет никаких доказательств заявленных намерений".

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил о рисках безопасности Европы. По его словам, что подготовка к развертыванию европейских сил в Украине после возможного прекращения огня или заключения мирного соглашения идет слишком медленно.

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В свою очередь президент США заявил, что его разговор с «фюрером» РФ Владимиром Путиным прошел очень хорошо». Именно поэтому, пишет The Times, сейчас новые санкции против РФ менее реалистичны. Издание отмечает, что после телефонного разговора с российским диктатором тон американского лидера снова стал более мягким.

Дата публикации 12:01, 20.05.25 Количество просмотров 36 Продаст интересы Украины ради соглашения с Путиным! В СМИ просочились шокирующие планы Трампа