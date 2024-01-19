В НАТО заявляют, что населению Запада следует готовиться к "всесторонней войне" с РФ

Ведущий чиновник НАТО сделал предупреждение.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что гражданское население стран Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с Россией.
Об этом сообщает Sky News.
По его словам, хотя вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту. Ведь это потребует существенных изменений в их жизни.
"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире — это не факт. И поэтому мы (НАТО — Ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это тоже промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", — сказал Бауэр.
Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января, высказался Бауэр
"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", — подчеркнул чиновник Альянса.
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Как сообщалось, ранее Роб Бауэр заявил, что близится "эпоха войн". Он призвал страны-члены "сосредоточиться на эффективности" и "военной трансформации".
Также известно, что НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений Steadfast Defender, которые продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью России, и завершатся в мае.