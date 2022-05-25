В немецком МИД призывают Запад не допустить "усталости от войны"

Немецкая министер иностранных дел Анналена Бербок призвало Запад поддерживать Украину в войне со страно-агрессором Россией.
Она отмечает, что сейчас важно не допустить "усталости от войны".
Об этом она заявила по окончании заседания Совета Балтийского моря, пишет DW.
"Мы достигли момента усталости", — подчеркнула глава МИД Германии. И добавила: необходимо соблюдать санкции против России, а также не прекращать поддержку Украины.
По словам Бербок, скептицизм, который растет на Западе, среди прочего связан с ростом цен на энергоносители и продовольствие. Впрочем, именно это тактика кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как сообщалось, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожную позицию канцлера Германии Олафа Шольца по поводу войны в Украине. Расмуссен убежден, что Германия "слишком колеблется, чтобы предоставить тяжелое вооружение Украине и ввести санкции против России".
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