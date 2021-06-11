В немецком правительстве заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дня

А вот в НАТО говорят, что Альянс усилит сотрудничество с Украиной.

Заместитель официального представителя Кабинета министров Германии Ульрике Деммер заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

Об этом Ульрике Деммер заявила на брифинге 11 июня.

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия в Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке дня", — сказала она.

В то же время заместитель помощника генсека по политическим вопросам Джеймс Аппатурай уточнил, что к членству в НАТО нет короткого пути, но заверил, что в ближайшее время сотрудничество Альянса и Украины усилится. Он добавил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

"Каждый потенциальный член Альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но еще и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации", — отметил он ранее на брифинге.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

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