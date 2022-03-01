Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Нидерландах приступят к расследованию финансирования местных партий и отдельных политиков Россией

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Нидерландах приступят к расследованию финансирования местных партий и отдельных политиков Россией

Getty Images

Депутаты требуют, чтобы Счетная палата Нидерландов в ближайшее время расследовала, получают ли финансирование какие-либо нидерландские партии, отдельные политики от РФ.

В Нидерландах большинство депутатов выступило за проведение расследования по финансированию нидерландских партий и отдельных политиков Россией.

Этот вопрос обсуждался в парламенте во время дебатов по ситуации в Украине, — пишет Укринформ.

Депутаты требуют, чтобы Счетная палата Нидерландов в ближайшее время расследовала, получают ли финансирование какие-либо нидерландские партии, отдельные политики от РФ, и если да, то каким образом.

Ходатайство об этом расследовании поддержали фактически все политические силы.

Воздержались от голосования ультраправа PVV (Партия свободы) во главе с Гиртом Уилдерсом, а также FVD ("Форум за демократию") во главе с Тьерри Боде, время от времени критикуемых за пророссийские взгляды. Напомним, что FVD ("Форум за демократию") был создан Боде, одним из инициаторов референдума по ассоциации Украина-ЕС.

Также после нападения России на Украину он неоднократно заявлял, что отказывается осуждать действия России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов

Впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов
Следующая публикация