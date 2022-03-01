В Нидерландах приступят к расследованию финансирования местных партий и отдельных политиков Россией

В Нидерландах приступят к расследованию финансирования местных партий и отдельных политиков Россией

Депутаты требуют, чтобы Счетная палата Нидерландов в ближайшее время расследовала, получают ли финансирование какие-либо нидерландские партии, отдельные политики от РФ.

В Нидерландах большинство депутатов выступило за проведение расследования по финансированию нидерландских партий и отдельных политиков Россией.

Этот вопрос обсуждался в парламенте во время дебатов по ситуации в Украине, — пишет Укринформ.

Депутаты требуют, чтобы Счетная палата Нидерландов в ближайшее время расследовала, получают ли финансирование какие-либо нидерландские партии, отдельные политики от РФ, и если да, то каким образом.

Ходатайство об этом расследовании поддержали фактически все политические силы.

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Воздержались от голосования ультраправа PVV (Партия свободы) во главе с Гиртом Уилдерсом, а также FVD ("Форум за демократию") во главе с Тьерри Боде, время от времени критикуемых за пророссийские взгляды. Напомним, что FVD ("Форум за демократию") был создан Боде, одним из инициаторов референдума по ассоциации Украина-ЕС.

Также после нападения России на Украину он неоднократно заявлял, что отказывается осуждать действия России.