В Николаевской области у руководительницы МСЭК нашли 450 тысяч долларов и российский паспорт (подробности)

Чиновница оформила на своего сына три незадекларированные квартиры, чтобы скрыть свои нелегальные доходы.

Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу Николаевского центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах, связанных с уклонением от военной службы. Во время обысков у нее изъяли более 450 тысяч долларов США и коллекцию драгоценностей, которые она хранила по разным адресам.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Да, большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт. По имеющимся данным, молодой человек оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Чиновница Николаевского МСЭК для сокрытия нелегальных доходов оформила три незадекларированные квартиры на своего сына. По данным следствия, с 2015 по 2023 год она указывала в декларациях только официальные доходы на сумму немногим более 2 миллионов гривен. Кроме того, в 2023 году она оформила себе и сыну инвалидность 2 группы, чтобы получать дополнительные льготы и социальные выплаты от государства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На основании полученных материалов решается вопрос уведомления чиновницы о подозрении.

Напомним, в Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", которые переправляли ухилянцев через границу.

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