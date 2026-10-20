В Норвегии стартовали переговоры Зеленского с делегацией США: первые подробности

Зеленский встретился с Виткоффом в Норвегии / © ТСН

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В столице Норвегии стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

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Встреча со Стивом Уиткоффом началась в 17:00 по киевскому времени. Зять президента США Джаред Кушнер по болезни приобщился к переговорам в дистанционном формате.

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К многосторонней встрече в Осло также присоединились премьер-министр Норвегии и президент Финляндии.

Переговоры Зеленского с представителями США — последние новости

Ранее сообщалось, что главной целью переговоров является согласование совместного плана действий по завершению войны, который в дальнейшем должны быть переданы в Москву.

Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа. В ее состав входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В переговорах также примут участие заместители руководителя ОП Павел Палиса и Игорь Жовква.

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