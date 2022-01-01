В новогоднем обращении Зеленский назвал свою главную цель на должности

Президент надеется, что в Украины будут нормальные соседи, которые не будут ходить "с оружием и без стука".

Главной целью на должности президента Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны на Донбассе.

Об этом глава государства сказал в новогоднем видеообращении.

"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока", потому что следующий год он точно будет лучше. Я уверен в этом. Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы… И собирались вот так за одним столом всей семьей, чтобы рядом были все, кого ты любишь, и то, без чего просто жить не можешь, – это смех дочери, папины ворчания, глаза жены, улыбка. сына, мамины котлетки, бабушкины пирожки, которые настолько вкусные, что уже не лезут, но надо есть, потому что их сделала бабушка. Но ведь это не главное. Главное — она жива, она рядом", — сказал президент.

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Он выразил желание, чтобы у нас были нормальные соседи, имея в виду в том числе и соседние страны:

"Чтобы соседи — в гости к нам с холодцем и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья, и чтобы они были настоящие, готовые биться за тебя не в "Твиттере", а рядом. И чтобы родственники приезжали, и чтобы приезжали чаще — из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой. Ведь все мы — одна семья: и Донбасс, и Крым".

Далее Зеленский произнес одно предложение на русском языке : "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"И будет так, как должно быть! В Украине! Как в песне: "Одна калина за окном, одна семья за столом, и Украина, потому что у нас другой нет". Всего этого я хочу вам всем, дорогие украинцы, пожелать. А мы для этого все сделаем! С Новым годом, дорогие украинцы!", — поздравил президент.

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