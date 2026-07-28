В NYT объяснили, почему отношения Зеленского и Трампа резко потеплели: подробности

Трамп и Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По оценке аналитиков, сейчас отношения между двумя лидерами стали значительно лучше, чем раньше, а предстоящие переговоры могут стать важными как для Украины, так и для администрации США.

Об этом сообщает The New York Times.

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По информации издания, украинский президент планирует использовать встречу для активизации мирных переговоров по войне с Россией и укрепления военной поддержки со стороны США. Одним из главных вопросов могут стать поставки дополнительных систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

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Кроме того, журналисты предполагают, что стороны могут обсудить возможность взаимного прекращения дальнобойных авиаударов между Украиной и Россией.

Почему эта встреча важна для Трампа

Опрошенные The New York Times эксперты считают, что Дональд Трамп также имеет свой интерес к переговорам.

По мнению части аналитиков, после усложнения ситуации вокруг Ирана американскому президенту нужен заметный дипломатический успех.

«Отношения с Ираном по-прежнему очень хрупкие. Поэтому Украина выходит на первый план», — сказал старший директор консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделко.

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Он также предположил, что оба президента могут извлечь политическую выгоду от этой встречи.

«Зеленский может помочь Трампу подтвердить авторитет своей администрации в то время, когда внутри страны дела у Трампа обстоят не очень хорошо», — отметил Неделку.

Повлияла ли смерть Линдси Грэма

Зеленский также планирует посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля.

По данным The New York Times, отдельные аналитики предполагают, что смерть сенатора, являвшегося одним из самых заметных сторонников Украины среди союзников Трампа, может повлиять на отношение президента США к украинскому вопросу. В то же время это оценка экспертов, а не подтвержденным фактом.

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Издание напоминает, что первая встреча Зеленского и Трампа после начала второго президентского срока американского лидера завершилась острыми спорами. Впрочем, сейчас ситуация, по мнению экспертов, изменилась.

«Сейчас я вижу между ними лучшее взаимопонимание. Возможно, Зеленский получше понимает Трампа. Возможно, Трамп получше понимает Зеленского», — сказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

The New York Times также обращает внимание на изменение позиции отдельных представителей движения MAGA.

В частности, блоггер Лора Лумер, ранее критиковавшая военную помощь Украине, в этом году заявила, что пересмотрела свои взгляды. Она посетила Украину, записала интервью с Зеленским и сообщила, что дважды звонила по телефону Трампу из Киева.

По словам Лумера, президент США попросил передать Владимиру Зеленскому поздравления. В то же время она утверждает, что Трамп положительно относится как к Зеленскому, так и президенту РФ Владимиру Путину, но, по ее мнению, понимает, что главной проблемой остается именно политика Кремля.

Отношения Трампа и Зеленского — последние новости

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Дональд Трамп может изменить отношение к Владимиру Зеленскому из-за успехов Украины в производстве и применении дронов. По словам Сикорского, Трамп «любит победителей», и скоро Зеленский может стать его любимцем именно благодаря украинским беспилотникам.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп понял позицию Украины относительно прекращения огня и стремления к миру. По словам Зеленского, это изменило отношение главы Белого дома к нему, и Трамп стал ему доверять. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение войны лучше, чем длительные боевые действия с потерями.

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