В Нью-Йорке стартует заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины: где смотреть

Зеленский просит ввести миротворцев в Украину
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения главарей боевиков ОРДЛО, обратившихся к Путину оказать им военную помощь.
Просьба ввести на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР" российских военных — это означает дальнейшее обострение ситуации в Украине.
Смотреть прямую трансляцию Совбеза ООН можно по ссылке. Также на сайте присутствует переключатель языков.
Начало заседания запланировано на 4:30 по Киеву.
#NorwayUNSC supports #Ukraine call for a #SecurityCouncil urgent meeting— NorwayUN (@NorwayUN) 24 Feb 2022
Watch live at 9:30PM EST tonight pic.twitter.com/XfNZe1lWDz
Отметим, ранее главари террористов так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. По данным Минобороны США, армия России начала входить в оккупированный Донбасс.
В ответ украинское Министерство иностранных дел Украины инициирует срочное заседание Совбеза ООН. Глава дипведомства подчеркнул, что просьба ввести на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР" российских военных — это означает дальнейшее обострение ситуации в Украине.
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