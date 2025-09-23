В Нью-Йорке "задержали" Макрона: что известно об инциденте

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США на заседание ООН. Однако его кортеж остановила полиция, потому что дорогу перекрыли для проезда американского лидера Дональда Трампа.

Видео обнародовали в Сети.

В Нью-Йорке "задержали" Макрона

На кадрах видно, как патрульный извиняется за досадную ситуацию.

«Я очень извиняюсь, все перекрыто», — говорит полицейский.

Далее Макрон пытается решить вопрос, звоня по телефону кому-то.

Как ты? Угадай что? Мне приходится ждать, потому что все закрыто для тебя», — пошутил Макрон, вероятно, общаясь с Трампом.

Впоследствии французский лидер прошелся по улицам Нью-Йорка. Он охотно фотографировался с прохожими.

Как стало известно, визит в США готовит и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. В частности, в рамках Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, украинский лидер может встретиться с главой Штатов Дональдом Трампом.

В МИД Украины сообщили, что программа президента в ООН будет очень насыщенной и содержательной. Она будет включать много контактов как с американской стороной, так и с лидерами других стран.

Ранее Макрон ответил, можно ли конфисковать замороженные активы РФ. По словам лидера Франции, сделать это не разрешает международное право. А несоблюдение его, предостерег Макрон, рождает сплошной хаос.

Французский глава утверждает, что изъять активы у центрального банка невозможно даже в ситуации, когда Россия на протяжении почти 4 лет активно пытается уничтожить Украину.

«Когда некоторые страны начинают не уважать международное право, и когда мы недостаточно сильны, это начало полного хаоса. Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предполагаем, и мы не будем делать все невозможные вещи с этими замороженными активами», — подчеркнул он.