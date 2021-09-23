В Нью-Йорке Зеленский и Джонсон подвели первые итоги торгового соглашения

В Нью-Йорке Зеленский и Джонсон подвели первые итоги торгового соглашения

Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщается в Twitter главы Украины.

"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсоном обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле — рост товарооборота на 70%", — говорится в сообщении.

Также президент поблагодарил за поддержку целостности Украины и Крымской платформы.

Напомним:

Владимир Зеленский 22 сентября выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

Он призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать". Также президент в ООН призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются в ОРДЛО и РФ.

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