В ОАЭ начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ - Sky News

В Абу-Даби проходят переговоры Украины и России со США / © Getty Images

В Абу-Даби стартовали переговоры между Украиной и Россией по США.

Об этом сообщает Sky News.

«Переговоры в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках продолжающихся усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса», — сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Объединенных Арабских Эмиратов.

В МИД выразили надежду, что эти переговоры будут «способствовать ощутимым шагам для прекращения» войны в Украине.

Напомним, 23 января проходил первый раунд переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и заместителем главы Банковой Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече.

«Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру. Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки генерал-лейтенант Вадим Скибицкий», — пояснил он.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинские представители почти каждый час докладывают ему о переговорах. Зеленский подчеркнул, что пока рано делать выводы о результатах встречи. Следует отметить, что проведение переговоров между странами-участницами будет длиться два дня.

Американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах. Источники издания, консультирующие американских военных и разведку по Украине, отмечают, что присутствие Буданова на переговорах оценивается крайне положительно.