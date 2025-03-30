Если Россия остановит войну, чтобы возобновить силы, то снова нападет на Украину, а не Европу — журналист

Диктатор Путин / © Associated Press

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Если Россия решит прекратить войну на время, чтобы возобновить собственные силы, то ареной для новой войны станет снова Украина, а не Европа.

Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников.

Он заявил, что кремлевский диктатор Путин будет воевать против Украины столько времени, сколько ему будут позволять экономические и человеческие ресурсы, но они закончатся. Вместе с тем, он призвал не доверять «конспирологам», которые считают, что если Россия прекратит войну против Украины, то она будет готовиться к войне против Европы.

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«Очевидно, что в 20-х годах XXI века, возможно, и в начале 30-х, таких ресурсов не будет. Тогда может потребоваться время для восстановления. Мы много говорим, что Россия, если она закончит войну в Украине, — говорит руководитель немецкой разведки, ей потребуется полтора-два года для восстановления вооруженных сил, и тогда она может напасть на Европу. Наши крупные конспирологи, прекрасные соотечественники говорят: "О, это Европе выгодно, чтобы Россия воевала с Украиной. Пока она воюет с Украиной, она же не может напасть на Европу, то они будут удерживать эту войну". Давайте вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Война окончится. Все будет так, как говорит начальник германской разведки. Россия через год, полтора-два восстановит свой военный ресурс, мобилизует еще людей в армию, аккумулирует деньги для того, чтобы создать новую большую армию наемников. Только ударит она не по Европе, а снова по Украине, с новыми силами, ракетами, дронами, в новых направлениях», — отметил он.

По мнению Портникова, вероятность новой войны России против Украины составляет 75%, если Запад не предоставит реальные гарантии безопасности.

«В то же время, не исключено, что это не будет Украина или только Украина, это могут быть страны Балтии. В условиях пребывания Трампа в Белом Доме, такой сценарий также вполне реален, поскольку существует соответствующее окно возможностей. Но пока Трамп находится в Белом Доме, Украина является идеальной жертвой для России. Таковы сейчас десятилетия. Вы уже знаете дату, когда снова придется паковать тревожные чемоданы или идти в ТЦК. Это спустя полтора-два года после окончания войны. Все очень просто, вы по крайней мере свою жизнь можете планировать», — говорит Портников.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе воспринимают заявление диктатора Путина о возможности "внешнего управления" Украиной как пропаганду .

Мы ранее информировали, что замруководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий ответил, когда Кремль планирует завершить войну.