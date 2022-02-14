В ОБСЕ подтверждают отъезд из Украины ряда членов миссии: детали

В ОБСЕ подтверждают отъезд из Украины ряда членов миссии: детали

Между тем, миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

СММ ОБСЕ подтвердила выезд из Украины членов миссии, направленных рядом государств-участников.

Об этом пишет "Интерфакс".

Как говорится в распространенном сообщении миссии, "СММ ОБСЕ – это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, откомандированные государствами-участниками ОБСЕ".

"Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ одобрять решение, среди прочего, о передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределами", — сообщает СММ, добавляя, что "отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ необходимо покинуть Украину в ближайшие несколько дней".

"Между тем, миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине", — говорится также в сообщении.

Как стало известно, среди стран, отозвавших своих представителей – США и Великобритания.

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