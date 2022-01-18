В обсуждении вопросов безопасности Европы должны участвовать НАТО и Украина — Блинкен в беседе с Лавровым

Энтони Блинкен прилетит в Украину 19 января.
Накануне визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом говорится на сайте американского Госдепа.
В сообщении американского дипведомства отмечают, что они обсудили серию дипломатических переговоров между США, НАТО и Россией, состоявшихся на прошлой неделе. Речь идет о переговорах США и России 10 января, заседании Совета Россия-НАТО 12 января и заседании Постоянного совета ОБСЕ 13 января.
"Секретар наголосив на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості навколо глибоко тривожного нарощування російської армії в Україні та поблизу неї. Секретар підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України та підкреслив, що будь-яке обговорення європейської безпеки має включати союзників по НАТО та європейських партнеров, включая Украину ", — подчеркнули в Госдепе.
Напомним, 19 января в Киев прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе официального визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевой темой, по информации американского ведомства, является угроза вторжения России в Украину. После этого Блинкен посетит Германию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Анналеной Бербок, чтобы обсудить совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
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