В очереди на вступление в ЕС Украину могут сместить другие кандидаты — Politico

У Украины есть шанс вступить в Евросоюз / © Associated Press

Исландия и Норвегия все больше стремятся к вступлению в Евросоюз. Это означает, что членство Украины остается открытым вопросом.

Об этом пишет издание Politico.

Все 13 стран, вступивших в ЕС с 2004 года, по-прежнему получают большее финансирование, чем вносят в центральный бюджет. Такая же ситуация будет и для стран, находящихся в официальном списке ожидания, — это Украина, Молдова, Албания, Сербия и Черногория.

«Эти финансовые соображения означают, что будет трудно убедить нынешних членов в том, что эти более бедные страны должны быть приняты. Существующие члены получат еще меньшую часть средств ЕС», — пишут журналисты.

«Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10-15 лет. И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один венгерский премьер-министр Виктор Орбан», — сказал один из дипломатов.

Европейский Союз готовит ряд вариантов, позволяющих закрепить членство Украины в будущем мирном соглашении, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву защиты, которое обеспечивается членством в ЕС, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

Проект мирного плана из 20 пунктов, над которым Украина работает преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, а Киев в это время получит некоторые преимущества членства в промежуточный период.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится присоединиться к блоку в этом году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России, а также разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023-го. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс затормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.