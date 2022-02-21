В очередной раз рассказал старую историю о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО: Путина уличили во лжи

В очередной раз рассказал старую историю о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО: Путина уличили во лжи

СМИ напомнили, что вспомнили, что российский лидер рассказывал эту историю еще в 2017 году.

Президент Владимир Путин рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда тот занимал пост президента США, рассмотреть вариант вступления России в НАТО.

Об этом президент РФ заявил во время своего обращения в понедельник, 21 февраля.

"В 2000-м году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил: "А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, очень сдержанной", – рассказал он.

По словам Путина, то, как американцы реально отнеслись к этой возможности – фактически видно на их практических шагах по отношению к России.

"Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям и беспокойствам в сфере безопасности, расширение НАТО, выход из договора по ПРО и т.д.", — отметил президент РФ.

В то же время, СМИ сразу разоблачили Путина на лжи и вспомнили, что российский лидер рассказывал эту историю еще в 2017 году.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности во время выступления подчеркнул, что Украина ожидает прямых ответов относительно ее перспектив вступления в Европейский Союз и НАТО. Глава Украины отметил, что Киев хочет знать правду перспективы членства в Альянсе и лучшее время для этой правды – ближайший саммит в Мадриде. Президент Украины призвал действенно поддерживать Украину и предоставить четкие временные рамки вступления в НАТО.

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