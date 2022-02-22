В Одессе работники российского консульства жгут во дворе документы — соцсети

Россия планирует вывезти из Украины работников своих дипломатических учреждений.
Вечером вторника, 22 февраля, на Гагаринском плато в Одессе работники консульства Российской Федерации сжигают во дворе какие-то документы.
Об этом сообщают в соцсетях местные жители, журналисты.
Video circulating on social media purportedly showing Russian Embassy staff burning documents at the Odessa Consulate pic.twitter.com/ob0gPlNKTI– Michael A. Horowitz (@michaelh992) 22 Feb 2022
Другие видео от #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2– Michael A. Horowitz (@michaelh992) 22 Feb 2022
Сжигание документов происходит на фоне заявления МИД РФ о вывозе из Украины всех работников своих дипломатических учреждений из-за того, что якобы с 2014 года они стали "объектами агрессивных действий". Страна-агрессорка заявила, что "заботится о своих дипломатах", и поэтому вывозит их из Украины. Там также отметили, что уедут сотрудники посольства РФ и генеральных консульств.
О точной дате вывоза российских дипломатов не сообщили, отметив, что это произойдет "в ближайшее время".
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
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