В Одессе работники российского консульства жгут во дворе документы — соцсети

Россия планирует вывезти из Украины работников своих дипломатических учреждений.

Вечером вторника, 22 февраля, на Гагаринском плато в Одессе работники консульства Российской Федерации сжигают во дворе какие-то документы.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители, журналисты.

Video circulating on social media purportedly showing Russian Embassy staff burning documents at the Odessa Consulate pic.twitter.com/ob0gPlNKTI – Michael A. Horowitz (@michaelh992) 22 Feb 2022

Другие видео от #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2 – Michael A. Horowitz (@michaelh992) 22 Feb 2022

Сжигание документов происходит на фоне заявления МИД РФ о вывозе из Украины всех работников своих дипломатических учреждений из-за того, что якобы с 2014 года они стали "объектами агрессивных действий". Страна-агрессорка заявила, что "заботится о своих дипломатах", и поэтому вывозит их из Украины. Там также отметили, что уедут сотрудники посольства РФ и генеральных консульств.

О точной дате вывоза российских дипломатов не сообщили, отметив, что это произойдет "в ближайшее время".

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Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", то есть украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", будут вводить санкции.

22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.

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