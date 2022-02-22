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В Одессе работники российского консульства жгут во дворе документы — соцсети

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В Одессе работники российского консульства жгут во дворе документы — соцсети

УНИАН

Россия планирует вывезти из Украины работников своих дипломатических учреждений.

Вечером вторника, 22 февраля, на Гагаринском плато в Одессе работники консульства Российской Федерации сжигают во дворе какие-то документы.

Об этом сообщают в соцсетях местные жители, журналисты.

Сжигание документов происходит на фоне заявления МИД РФ о вывозе из Украины всех работников своих дипломатических учреждений из-за того, что якобы с 2014 года они стали "объектами агрессивных действий". Страна-агрессорка заявила, что "заботится о своих дипломатах", и поэтому вывозит их из Украины. Там также отметили, что уедут сотрудники посольства РФ и генеральных консульств.

О точной дате вывоза российских дипломатов не сообщили, отметив, что это произойдет "в ближайшее время".

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