В Одессе снесут памятник Пушкину и еще 18 монументов: подробности решения горсовета

Памятники в Одессе перенесут в музей имперского и советского прошлого.

В Одессе в рамках закона о деколонизации и декоммунизации будут демонтированы восемнадцать памятников, среди которых памятник Александру Пушкину.

Такое решение было принято на сессии городского совета, передает Думская.

Сообщается, что, вероятно, памятники будут перенесены в будущий музей, посвященный имперскому и советскому прошлому.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что решение о демонтаже монумента уже подписано.

Памятник Пушкину в Одессе охраняется ЮНЕСКО, поэтому для его демонтажа требуется согласование организации. Художники обратились в ЮНЕСКО, выступая против сноса памятников без обсуждений, предлагая отложить это до завершения войны.

Однако процесс не будет скорым. Первоначально Управление капитального строительства должно провести обследование памятников, чтобы определить стоимость их демонтажа. После этого будет объявлен тендер на выполнение работ. Однако точные сроки и четкие границы для этого пока не определены.

Кроме того памятника Пушкину, в демонтаж в Одессе включены памятники российскому императору Александру II, писателю Исааку Бабелю, подводнику Александру Маринеску, маршалу Родиону Малиновскому и другим.

Напомним, в Одессе женщина попыталась прикрепить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II, но ее действия были остановлены прохожими.

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