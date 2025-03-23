В Одесской области мужчина дважды пытался убежать от работников ТЦК под крик женщин (видео)

В ТЦК сообщили, что задержанный находился в розыске за уклонение от исполнения воинского долга.
В Белгород-Днестровском (Одесская область) мужчина дважды безуспешно пытался сбежать от военных ТЦК во время проверки документов.
Соответствующее видео появилось в Сети.
На опубликованных кадрах видно, что местные женщины пытались отбить мужчину, но его все равно задержали. Также на кадрах видно, как один из работников ТЦК прикрывает мужчине рот, чтобы тот не кричал.
Реакция ТЦК
Одесский областной ТЦК сообщает, что задержанный находился в розыске за уклонение от исполнения воинского долга.
"Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался сбежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей. После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Нацполиции, гражданин был доставлен нарядом ГРПП в Белгород-Днестровский РТЦК и СП", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста.
Читайте также:
- Является ли нарушение ТЦК при мобилизации основанием для увольнения со службы: окончательное решение Верховного Суда
- В Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими: в ход пошли кастет и пистолет (видео)
- В Харькове 16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК