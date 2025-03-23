В Одесской области мужчина дважды пытался убежать от работников ТЦК под крик женщин (видео)

В ТЦК сообщили, что задержанный находился в розыске за уклонение от исполнения воинского долга.

В Белгород-Днестровском (Одесская область) мужчина дважды безуспешно пытался сбежать от военных ТЦК во время проверки документов.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что местные женщины пытались отбить мужчину, но его все равно задержали. Также на кадрах видно, как один из работников ТЦК прикрывает мужчине рот, чтобы тот не кричал.

В Одесской области мужчина дважды пытался убежать от работников ТЦК

Реакция ТЦК

Одесский областной ТЦК сообщает, что задержанный находился в розыске за уклонение от исполнения воинского долга.

"Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался сбежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей. После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Нацполиции, гражданин был доставлен нарядом ГРПП в Белгород-Днестровский РТЦК и СП", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста.

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