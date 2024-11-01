В одном из американских штатов предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США

В США заявили о российской дезинформационной кампании перед выборами в Джорджии.

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил о масштабной дезинформационной атаке, предположительно российского происхождения, накануне выборов.

Об этом пишет CNN.

Поводом для заявления стало вирусное видео, набравшее более полумиллиона просмотров в социальных сетях. На нем якобы иммигрант из Гаити утверждал, что несколько раз голосовал за действующего вице-президента Камалу Харрис.

"Это неправда, и это пример целенаправленной дезинформации, которую мы видели на этих выборах. CISA (Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры – ред.) сейчас проводит расследование", — заявил Раффенспергер.

По его словам, видео "очевидно фейковое" и, вероятно, создано российскими ботофермами. Госсекретарь призвал Илона Маска и руководство других соцсетей удалить это видео.

Бывший директор CISA Крис Кребс также назвал видео "вздором из российских ботоферм" и предупредил о возможных новых волнах дезинформации в ближайшие недели.

"Как американцы мы не можем позволить нашим врагам использовать ложь, чтобы разделить нас и подорвать нашу веру в наши институты или друг в друга", – подчеркнул Раффенспергер.

Сейчас в Джорджии продолжается досрочное голосование, явка на котором уже побила рекорды 2020 года — проголосовало более половины избирателей штата.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис и Дональд Трамп говорят об Украине и окончании войны.

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