Подозрение Юлии Тимошенко: все что известно о деле и обысках у нардепки

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Лидер партии «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко получила утром 14 января подозрение от НАБУ и САП. Политика также подтвердила обыски в офисе ее политсилы.

Что известно о деле против депутата, читайте в материале ТСН.ua.

Подозрение Тимошенко

Сегодня утром «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах сообщила о вручении подозрения Тимошенко. Однако детали дела издание не сообщило.

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии «Общественному» сообщила, что САП сообщила народной депутатке о подозрении по части 4 статьи 369 УКУ.

"Это предложение неправомерной выгоды должностным лицам, подразумевается народным депутатом Украины", - сказала Постолюк.

Заявление Тимошенко

Тимошенко во время выступления в Верховной Раде назвала НАБУ органом политического давления и сказала, что записи на пленках, где, вероятно, слышен ее голос, были «эмоциями».

Утром в Facebook она подтвердила информацию об обысках в офисе «Батькивщины». Впрочем, на тот момент не комментировала сообщение о якобы объявленном подозрении.

«Только что в партийном офисе «Батькивщины» завершились так называемые «неотложные следственные действия», которые длились всю ночь», — отметила политика и назвала действия противоправными и незаконными.

Тимошенко утверждает, что более 30 вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов «фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников».

Нардепка назвала обыск "грандиозным пиар-ходом". Уверяет, что правоохранители, мол, «не нашли ничего», но забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, данные о которых есть в официальной декларации. Она называет ситуацию «политическим заказом» для «зачистки конкурентов» перед предполагаемыми выборами

"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - подчеркнула Тимошенко.

Официальное заявление НАБУ

Днем 14 января НАБУ заявило, что руководитель депутатской фракции парламента уведомлен о подозрении.

"По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025-го фактов получения неправомерной выгоды нардепами за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение".

По данным Бюро, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период. Отмечается, что депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании.

Детали дела

Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров с Юлией Тимошенко. Они, по версии следствия, подтверждают переговоры о предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам.

Подкуп нардепов в Раде: что известно

Накануне НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады на попытке подкупа коллег из других политсил для лоббирования голосований за конкретные законопроекты.

По данным источников издания «Схемы», речь идет о Тимошенко. Производство открыто по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, предусматривающему до 8 лет заключения. Детали расследования антикоррупционные органы обещают обнародовать впоследствии.