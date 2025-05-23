В Офисе президента отреагировали на очередные угрозы России: одно и то же

Председатель ОП Андрей Ермак / © Getty Images

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В Офисе президента Украиныотреагировали на очередные угрозы России. Он отметил, что ни одно заявление Кремля не предусматривает прекращения огня и завершения войны.

Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак

«Очень много громких слов от представителей рф в последнее время относительно их намерений, ни одно из которых не предусматривает прекращения огня и завершения войны. Российские угрозы уже как старая пластинка — трещит, но играет одно и то же. И качество соответствующее — скучное и какое-то советское. Не более», — отметил Ермак.

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Последние заявления России

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров снова заговорил о «нелегитимности» президента Украины Владимира Зеленского на фоне переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Впоследствии депутат Госдумы РФ заявил, что развязыванием целей войны будет создание «союзного государства», в которое якобы должна войти Украина.

В то же время украинский руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на это. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин впервые высказал идею «единой страны» в составе России, Беларуси и Украины еще в 2001 году во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и тогдашним украинским президентом Леонидом Кучмой в Витебске. Однако Украина сразу же отклонила это предложение.

Депутат Госдумы Виктор Соболев также рассказал о желании России создать буферную зону, которая охватывала бы приграничные территории Украины, включая те, которые агрессорка Россия считает своими. В целом речь идет о шести областях.

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Ранее мы писали, что 20 мая российский диктатор Владимир Путин провел совещание с представителями оккупационной администрации Курской области. Во время обсуждения прозвучали идеи по оккупации Сум и создания так называемой «буферной зоны» в Сумской области. И.о. губернатора Александр Хинштейн заявил, что эта территория ему «не чужая», поскольку его дед родом из Сумщины.

Глава Глушковского района Павел Золотарев открыто высказал мнение о необходимости захвата «как минимум Сум», ссылаясь на то, что жители его района не хотят «жить, как на полуострове».

Кроме того, во время переговоров в Стамбуле российские делегаты угрожали оккупировать Харьковскую и Сумскую области