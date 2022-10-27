В Офисе президента отреагировали на речь Путина: "Укладывается в два слова"

Подоляк прокомментировал выступление Путина, в ходе которого был сделан ряд абсурдных заявлений.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что речи кремлевского диктатора Путина можно характеризовать "по Фрейду".

Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя выступление Путина на дискуссионном клубе Валдай.

"Любая речь Путина укладывается в два слова: "за Фрейдом". Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид, – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю. Буря наступает", – заявил Подоляк.

Любая речь Путина укладывается в два слова: "за Фрейдом". Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю. Буря наступает — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 27, 2022

Выступление Путина на дискуссионном клубе "Валдай"

Кремлесский диктатор сделал ряд абсурдных заявлений. В частности, Путин озвучил очередной бред о том, что россияне и украинцы – один народ, а также, что РФ создала Украину.

Также он сказал, что война против Украины "была неизбежной", но диктатор считает, что это произошло "не по вине Москвы".

Путин заговорил и об отношениях с западными лидерами. По его словам, он хотел "жить дружно" с Западом и странами НАТО. Кроме того, президент РФ снова поностальгировал по СССР и сказал, что распад СССР "разрушил мировое равновесие".