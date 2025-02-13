В Офисе президента отрицают встречу с россиянами в Мюнхене

Никаких предпосылок для разговора с представителями государства-агрессора у украинской стороны нет.

На Мюнхенской конференции, которая состоится 14 февраля, не предусмотрены встречи с представителями Российской Федерации.

Об этом сообщили ТСН.ua в офисе президента Украины.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами”, — говорится в комментарии.

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В ОП уверяют, что никаких предпосылок для разговора с представителями государства-агрессора у украинской стороны нет.

“За пустым столом с россиянами не встречаются. Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается”, — говорят в Офисе президента.

Напомним, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что в Мюнзене возможны встречи с представителями Российской Федерации.

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