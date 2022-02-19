В Офисе президента озвучили детали об участии Зеленского в Мюнхенской конференции

В Офисе президента озвучили детали об участии Зеленского в Мюнхенской конференции

Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки.

Сегодня, 19 февраля, состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции безопасности, где глава нашего государства проведет встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом и с вице-президентом США Камалой Гаррис.

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Об этом сообщает Офис президента.

"Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

"Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил", — добавили в Офисе главы государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин. Более того, глава Кремля в свою очередь в этом году вообще отказался участвовать в конференции безопасности.

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