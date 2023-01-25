В Офисе президента прокомментировали заявление Лукашенко о "пакте о ненападении" от Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что не готов комментировать "странные заявления" самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко по поводу "пакта о ненападении" от Украины.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

Подоляк напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что для агрессора России "участие Беларуси в войне очень желательно, но для самой Беларуси такое участие со стратегической точки зрения является ошибкой".

"Они уже предоставили инфраструктуру, предоставили определенные полигоны, аэродромы, топливные базы, ремонтные возможности и т.д., но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы хорошо не заходить на территорию Украины. Поэтому если Лукашенко хочет подписать какой-то "пакт о ненападении" ", то, пожалуйста, пусть подпишет, может, даже сам с собой. Мы после войны тоже подписали бы отдельные пакты с другими государствами, исходя из последствий этой войны", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить Минску пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. Впрочем, детали такого предложения диктатор Беларуси не рассказал.

В украинском МИД заявили, что у Украины нет агрессивных намерений в отношении Беларуси. Более того – Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации.

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