В Офисе президента рассказали, что стало бы наиболее действенной помощью Украине от партнеров

В Офисе президента рассказали, что стало бы наиболее действенной помощью Украине от партнеров

Сейчас важно сохранять спокойствие.

Эффективной помощью для Украины в ситуации риска дальнейшей агрессии России стало бы введение превентивных санкций.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, пишет Укринформ.

"Важно также, чтобы коллективный Запад и дальше сохранял твердую и единую позицию в противодействии агрессивным намерениям РФ", — отметил Сибига.

Он добавил, что нужно быть готовым к любому развитию событий.

“Сегодня у нас есть крепкая армия, консолидированная международная поддержка, реалистично оцениваем имеющиеся вызовы и делаем все необходимое, чтобы противостоять им. Президент Украины и украинские власти делают все возможное, чтобы с использованием политико-дипломатических методов предотвратить худший сценарий развития ситуации”, — отметил заместитель руководителя ОП.

По его словам, сейчас важно сохранять спокойствие, ведь одной из целей нынешней эскалации информационной и гибридной войны есть дестабилизация ситуации и создание хаоса в Украине.

Сибига подчеркнул, что со стороны западных партнеров есть полное понимание, что нынешняя ситуация вокруг Украины – это проблема не только безопасности нашего государства, но и Европы в целом.

"И главное — уже сегодня имеем конкретную поддержку и помощь европейских стран и США, в том числе в сфере безопасности", — резюмировал заместитель руководителя ОП.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.

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