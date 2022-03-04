В Офисе президента рассказали о механизмах получения гуманитарной помощи от иностранных партнеров

В Офисе президента рассказали о механизмах получения гуманитарной помощи от иностранных партнеров

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко озвучил детали сотрудничества с иностранными партнерами по получению гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на его официальном канале в Telegram.

По словам Тимошенко, уже функционирует гуманитарный штаб по вопросам координации гуманитарной помощи, поступающей от иностранных партнеров, а также сформирован перечень наиболее необходимых товаров.

Кроме того, запущены в работу логистические центры, задачи которых распределять предоставленную гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие регионы Украины.

«Созданы логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и на украинской территории», – сообщил Тимошенко.

Еще одним важным шагом стало упрощение процедуры ввоза гуманитарной помощи на территорию страны и создание зеленых коридоров для наращивания объемов гуманитарной помощи.

«За 2 марта 2022 года в Украину ввезено 1764 тонн гуманитарного груза из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь!», – отметил замглавы ОП.

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