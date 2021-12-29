В Офисе президента рассказали, распустит ли Зеленский Верховную Раду

Также в ОП прокомментировали слухи о возможности возвращения к мажоритарной системе на следующих парламентских выборах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на сегодняшний день оснований для роспуска парламента нет.
Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента – это его способность принимать реформаторские законопроекты", — отметил Подоляк.
По его словам, Верховная Рада выполняет свою работу — "не без проблем, но в целом эффективно". Советник главы ОП назвал разговоры о досрочных выборах парламента "чисто политтехнологическим приемом".
"Мажоритарка" или пропорциональная система
Также он прокомментировал слухи о возможности возвращения к мажоритарной системе на следующих парламентских выборах. Отметим, что в 2019 году был принят новый избирательный кодекс, предусматривающий ликвидацию "мажоритарки" и переход к пропорциональной системе с открытыми списками.
Подоляк заверил, что Офис президента не участвует в дискуссии о том, какая система выборов должна быть.
"Если эти разговоры выйдут на более широкий уровень, то в президентской команде смогут сформулировать свою позицию", — уточнил он.
Напомним, что во время пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует распускать парламент.
Ранее КИУ назвал наиболее злобных депутатов-прогульщиков 2021 года.
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