В Офисе президента считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону – Washington Post

Чиновники Офиса президента надеются, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это, мол, лишь предвыборная риторика, которая не обязательно будет коррелироваться с его действиями в должности.

Чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского "оптимистично настроены" по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности из-за "деликатного вопроса".

Несмотря на то, что официальная позиция Киева состоит в том, что Украина продолжит сотрудничество с любым будущим президентом США, "за закрытыми дверями" в правительстве Зеленского видят преимущество в победе Трампа.

По их мнению, его соперница-демократ Камала Харрис сохранит статус-кво, когда Белый дом отклоняет украинские запросы на увеличение военной помощи и снятие ограничений на использование оружия. Однако этот статус-кво не работает на фоне продвижения России на фронте, считают чиновники.

Чиновники Офиса президента исключают то, что победа Трампа будет катастрофической для Киева и что они якобы боятся такой возможности. Напротив, в Офисе Зеленского считают, что тот сможет убедить Трампа, "если между ними установится личная связь".

Кроме того, по словам чиновника, работавшего в правительстве Зеленского при президентстве Трампа, администрация украинского президента больше связана именно с республиканцем.

Сам же Зеленский, мол, "всегда видел сходство между собой и Трампом", ведь оба пришли к власти с нетипичным прошлым: Зеленский из мира шоу-бизнеса, а Трамп – из мира бизнеса. Именно это якобы должно помочь построить между ними хорошие отношения.

"Украинский президент и его команда "любят простые решения", "а Трамп – человек простых решений", – сказал чиновник.

Два других чиновника считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были отрицательными, но это была, мол, лишь "предвыборная риторика", которая "не обязательно будет коррелироваться с его действиями в должности".

Однако некоторые украинские чиновники все же признали, что при Трампе возможны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены тем, что тот может настаивать на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России.

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

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